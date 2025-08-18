Çalışmalar Hız Kazandı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eski Yozgat Yolu’nda yürütülen kaldırım ve otopark düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Ekinci, toplam uzunluğu 2 kilometre olan çalışmaların 500 metresinin tamamlandığını belirterek, “Bugün itibarıyla yolun 500 metrelik kısmındaki düzenlemeleri bitirdik. Kalan bölümde de aynı hız ve titizlikle çalışmaya devam ederek kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem yaya hem de araç kullanımında daha düzenli ve güvenli hale geleceğini vurgulayan Başkan Ekinci, “Sorgun’umuzun ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.