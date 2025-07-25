Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kısa süre içinde asfalt serimine başlanacağını duyurdu.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, yaptığı açıklamada, modern ve estetik bir şehir hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Hayal ettiğimiz şehir görüntüsünü tamamlamaya adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

Başkan Ekinci, eski Yozgat yolu üzerindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek, “Yarın inşallah akıllı kavşakta asfalt serimine başlıyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.