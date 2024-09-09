Yozgat’ın komşusu Çorum ve Kars illerinde valilik yapan Ahmet Kara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Kara kimdir? Neden öldü? Detaylar haberimizde…

71 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Kara, Çorum ve Kars illerinde valilik yapmıştı. Kara, otobüs yolculuğu sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Uzun yıllar devlet kademelerinde görev alarak, önemli hizmetlerde bulunan Kara, kamu yönetimindeki başarılı kariyeriyle tanınıyordu.

Ahmet Kara'nın cenazesi 9 Eylül 2024 Pazartesi günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

AHMET KARA’NIN HAYATI

1953 yılında Erzincan’ın Uluköy köyünde doğan Ahmet Kara, ilkokul eğitimini Erzincan Uluköy İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini Erzincan İmam Hatip Ortaokulu ve Erzincan Lisesi'nde sürdürdü. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Kara, kamu hizmetine Edirne İl Maiyet Memuru olarak adım attı.

Kariyeri boyunca Sarıgöl, Uludere ve Kurucaşile'de kaymakam vekilliği yapan Kara, Akdağmadeni Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Adıyaman İl Hukuk İşleri Müdürlüğü, Hınıs ve Çal kaymakamlıkları gibi önemli idari pozisyonlarda yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişlik görevlerini de başarıyla üstlendi.

2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kars Valiliği'ne atanan Ahmet Kara, 2012 yılına kadar bu görevde kaldı. Ardından 2014'te Çorum Valiliği'ne atandı ve 2016 yılında merkeze çekildi. Kamu hizmetindeki özverili çalışmalarıyla geniş bir kesim tarafından saygıyla anılan Kara, evli ve iki çocuk babasıydı.