Yozgat Valiliği, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin uzatılmayacağını açıkladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, sürücü belgesi yenileme işlemleri randevu alınarak tüm nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilebiliyor.

Randevular randevu.nvi.gov.tr adresi, E-Devlet uygulaması veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alınabiliyor. Vatandaşların, bu kanallar aracılığıyla randevu oluşturarak nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Son Gün 31 Ekim

Yozgat Valiliği açıklamasında, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Bu tarihten sonra eski belgeler geçerliliğini yitirecek. Ayrıca, süre dolduktan sonra belge yenilemek isteyen vatandaşlar indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedeli avantajlarından yararlanamayacak.

Valilik, son günlerde nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025’e kadar yenilemeleri gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Randevu Nasıl Alınır?

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:

Eski Sürücü Belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yeni tip ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Vatandaşlar, bu süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor.