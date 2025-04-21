Olay, Foça ilçesindeki aile evinde meydana geldi. İddiaya göre, bilgisayar mühendisi olan Can Işıklar ile annesi Gülay Işıklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Can Işıklar, annesine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gülay Işıklar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gülay Işıklar’ın cenazesi, Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Can Işıklar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aliağa Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

FEHMİ IŞIKLAR KİMDİR?

Ahmet Fehmi Işıklar, 1941 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Kırıkkale Makine Tekniker Okulu mezunu olan Işıklar, uzun yıllar sendikacılık yaptı. Metal-İş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, Çağdaş Metal İş Genel Başkanlığı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyerine Halkın Emek Partisi çatısı altında devam eden Işıklar, 18. Dönem'de Bursa, 19. Dönem'de ise Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. 1993 yılında Anayasa'nın 84. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erdi. Aynı zamanda TBMM Başkanvekilliği görevinde de bulunan Işıklar, Halkın Emek Partisi Genel Başkanlığı'nı da yürüttü.

Fehmi Işıklar, merhum Gülay Işıklar ile evliydi. Dört çocuk babasıdır.