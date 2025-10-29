Yozgat SHÇEK Spor Kulübü’nün eski sporcularından ve Karatepe Mahallesi Muhtarı İhsan Dalğıç, Çayıralan Belediye Spor karşılaşması sonrası takıma yemek ikramında bulunarak anlamlı bir jest yaptı.

Yıllar önce amatör spor hayatına Yozgat SHÇEK Spor Kulübü’nden lisans alarak başlayan Dalğıç, spor camiasında takdirle anılmaya devam ediyor.

Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, yapılan jest için şunları söyledi, “Müsabaka sonrası takımımıza yemek ikramında bulunan değerli arkadaşımız, Muhtar Sayın İhsan Dalğıç’a kulübümüz adına teşekkür ederim. Sporun ve sporcunun yanında duran bu güzel davranışı takdire şayandır.”

Çeliksoy ayrıca, sahada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yozgat SHÇEK Spor Kulübü Basın Bürosu, şehrin değerleriyle birlikte daha güçlü yarınlara yürümeye devam ettiklerini belirtti.