Tuz, insanlık tarihi boyunca sadece bir besin değil, aynı zamanda bereketin, arınmanın ve sürekliliğin sembolü olarak görülmüştür.

Eski çağlardan beri sofraların vazgeçilmezi olmasının ötesinde, birçok toplumda tuzun kötü enerjiyi uzaklaştırdığına, bulunduğu yere bolluk getirdiğine inanılmıştır.

Bu yüzden tuz, hem gündelik yaşamda hem de geleneksel ritüellerde önemli bir yer edinmiştir. Bu sebeple para ile tuzu bir araya getiren ilginç bir ritüel ortaya çıkmıştır.

“Birim Bin Olsun Ritüeli”

“Birim bin olsun” ritüeli de bu inancın en bilinen uygulamalarından biridir.

Eline para geçen kişi, önce parayı bir miktar tuzla ovar, daha sonra da cüzdanına koyar. Bunu yaparken söylenen dua ise oldukça anlamlıdır:

"Tuzun bereketini ve çokluğunu parama çekiyorum, birim bin olsun."

Bu söz, aslında bir niyetin ifadesidir. Elindeki paranın çoğalmasını, bereketinin artmasını ve hiç eksilmemesini dile getirir.

Rivayetlere göre bu ritüeli uygulayan kişiler, en zor zamanlarda bile cüzdanlarında mutlaka bir miktar para bulur.