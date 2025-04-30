Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın karıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası, kamuoyu merakla Kınık’ın geçmişine ve ailesine odaklandı.

1970 yılında Malatya’da dünyaya gelen Kerem Kınık, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kınık, daha sonra Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Afet Tıbbı” alanında doktora yaptı.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli idari görevlerde bulunan Kınık, İstanbul 10. Dönem İl Genel Meclisi’nde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde de yer aldı. Ayrıca Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nda İstanbul’u temsil etti.

Kamu görevlerinin yanı sıra özel sektörde de yönetici pozisyonlarında bulunan Kınık, Yeryüzü Doktorları Derneği Türkiye Başkanlığı görevini de yürüttü. Akademik kariyerine ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir.

KIZILAY’DAKİ GÖREV SÜRECİ

Kızılay ile olan gönüllü çalışmaları 2004 yılında başlayan Kerem Kınık, 2015’te Genel Başkan Yardımcılığı’na, 2016 yılında ise Genel Başkanlığa seçildi. Uluslararası düzeyde de aktif görevler üstlenen Kınık, IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu üyeliği ve daha sonra Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kızılay’daki görevinden Nisan 2023'te ayrıldı.

AİLE YAŞAMI VE İLGİ ALANLARI

Dr. Kerem Kınık, diş hekimi Hatice Öztürk Kınık ile evli olup üç çocuk babasıdır. Aynı zamanda üç torun sahibidir. Kınık, amatör olarak Türk halk müziğiyle ilgilenmekte, çeşitli enstrümanlar çalmakta ve besteler yapmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir.