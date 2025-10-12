Bir kişi eski kayınbiraderine silahla saldırdı. Ağır yaralanan kayınbirader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesi Sarıkaya Mahallesi’nde gerçekleşen korkunç olay, mahalle sakinlerini derinden sarstı.

Alınan bilgilere göre, boşandığı eşini telefonla aramasının ardından tartışmak üzere tarlaya giden Kemal K., eski kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile karşılaştı.

Olay esnasında, tarlada tütün toplayan Özocak ile Kemal K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve Kemal K., yanında bulundurduğu silahı çıkararak Özocak’a defalarca ateş etti.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Zanlının yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.