Alp Pehlivan Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?

Alp Pehlivan, 7 Haziran 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şu anda 66 yaşında olan Pehlivan, eski profesyonel kaleci ve günümüzde aktif olarak spor yorumcusu olarak görev yapmaktadır. Futbol dünyasındaki uzun kariyerinin ardından edindiği tecrübeleri televizyon ekranlarında paylaşarak spor dünyasına katkıda bulunmaya devam eden Pehlivan, yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir.

Alp Pehlivan Hangi Takımlı?

Alp Pehlivan, tarafsız ve objektif bir spor yorumcusu olduğunu her fırsatta dile getirmektedir. Kendisine hangi takımı tuttuğu sorulduğunda genellikle tarafsız olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu özelliğiyle izleyicilerin güvenini kazanmıştır.

Alp Pehlivan'ın Kariyeri

Futbol kariyerine kaleci olarak başlayan Pehlivan, birçok farklı takımda forma giymiştir. Uzun yıllar kalecilik yaptıktan sonra futbolu bırakan Pehlivan, bilgi ve birikimini spor yorumculuğu yaparak devam ettiriyor. Özellikle futbol üzerine yaptığı derinlemesine analizler ve objektif yorumları ile spor dünyasında dikkat çeken Pehlivan, şu anda TRT Spor ve diğer televizyon kanallarında spor programlarında yer almaktadır.

Alp Pehlivan Hangi Takımlarda Kalecilik Yaptı?

Alp Pehlivan, futbol kariyeri boyunca çeşitli takımlarda kalecilik yapmıştır. İşte forma giydiği bazı kulüpler:

Karagümrük

Zonguldakspor

Güngören Belediyespor

Mersin İdmanyurdu

İstanbulspor

Kasımpaşa

Beykoz

Eyüpspor

Maltepespor

Uzun yıllar futbol dünyasında aktif rol alan Alp Pehlivan, şimdi bu tecrübelerini izleyicilere yorumlarıyla aktarmaya devam ediyor.