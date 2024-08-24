Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 73 yaşında hayatını kaybetti. Mendi'nin vefatını oğlu Cihan Mendi, sosyal medya üzerinden duyurdu. Cihan Mendi, paylaştığı mesajında, “Canımız Babamız, gururumuz, her şeyimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetiştirdiği büyük devlet adamı, büyük Fenerbahçeli, eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi’yi bu sabah kaybettik. Başımız sağ olsun. Cenaze detaylarını belirleyince paylaşacağız,” ifadelerini kullandı.

GALİP MENDİ KİMDİR?

Orgeneral Galip Mendi, 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra 1971 yılında Piyade Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. Türk Kara Kuvvetleri'nde çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra 1985 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay subay olarak atandı. Muğla'da Piyade Tabur Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi'nde Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, ve 70. Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mendi, burada Okul Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 4. Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulundu.

1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Mendi, 1. Komando Tugay Komutanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini üstlendi. 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve Denetleme Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Eğitim Kolordu Komutanlığı ve 8. Kolordu Komutanlığı görevlerinin ardından, 2012 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığı, 2014 yılında Ege Ordusu Komutanlığı ve 2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında yaş haddi nedeniyle TSK'dan emekli oldu.

GALİP MENDİ'NİN ÖLÜM NEDENİ VE CENAZE BİLGİLERİ

Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mendi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verilecek. Cenaze programı ile ilgili detaylar henüz netleşmedi.