Sakarya'nın tanınmış isimlerinden, Doğruyol Partisi'nin eski İl Başkanı ve Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Avukat Sadettin Bilgin, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Bilgin, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayata veda etti.

Doğruyol Partisi'nin kuruluş yıllarında İl Başkanlığı görevini üstlenen ve Sakarya Barosu üyesi olarak uzun yıllar hukuk camiasında hizmet veren Sadettin Bilgin, Sakarya'da geniş bir kesim tarafından tanınıyor ve seviliyordu. Bilgin'in ölümü, şehirde derin bir üzüntüye neden oldu.

Bilgin'in cenazesi, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü Adapazarı Orhan Caminde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirsultan Mezarlığında toprağa verildi.

Bilgin'in vefatının ardından Sakarya Barosu tarafından mesaj yayınlandı. Yayınlanan başsağlığı mesajında, "Üstadımız Av. Sadettin Bilgin’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üstadımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.