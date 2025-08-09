Mehmet Kemal Ağar 30 Ekim 1951’de dünyaya geldi. Çankaya, Ankara Türk emniyet mensubu, siyasetçi ve devlet adamıdır.

Ağar, 30 Ekim 1951'de Ankara'da babasının görev sürdürdüğü Çankaya Köşkü'nde dünyaya geldi. Emniyet Müdürü olan babasının memuriyeti nedeniyle 1957 senesinde Urfa'da başladığı ilkokulu, Gümüşhane, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da ve Kayseri, Diyarbakır, Uşak'ta tamamladı.

Liseye Ankara'da başladı ve 1968 senesinde Haydarpaşa Lisesi'nden başarıyla mezun oldu. Aynı sene girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile okudu ve 1973 senesinde Maliye bölümünü bitirdi.

İlk devlet memuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde Komiserlik alanında görev yaptı. Mehmet Ağar, 1974 senesinde Emel Ağar'la evlendi, bu evlilikten Tolga Ağar ve Yasemin Ağar isimli iki çocuğu dünyaya geldi.

1976'da Ankara vilayeti kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptı. İznik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili olarak, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakam olarak çalıştı. 1980 Ocak ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdür Muavini, 1981 mayıs ayında Asayiş şube müdürü oldu.

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri sonuçları açıklandıktan sonra genel başkanlıktan istifa ettiğini, basın danışmanı aracılığıyla kamuoyuna bildirdi.