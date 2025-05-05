8 Aralık 1984’te hayatını kaybeden Sancar, Cebeci Şehitliği’nde sonsuzluğa uğurlandı.

Erzurum’dan zirveye uzanan bir kariyer

1911 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Semih Sancar, 1932’de Kara Harp Okulu’nu, 1934’te ise Topçu Okulu’nu bitirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne adım attı. 1939’a kadar çeşitli birliklerde Batarya Takım Komutanlığı yapan Sancar, 1942 yılında Harp Akademisi’ni kurmay subay olarak tamamladı.

ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Sancar, askeri kariyeri boyunca Genelkurmay Karargâhı, Hava Savunma Komutanlığı, Kara Harp Akademisi ve çeşitli ordu karargâhlarında görev yaptı. 1960 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti ve ardından 4. Tümen Komutanlığı ile Genelkurmay Personel ve Harekât Başkanlıkları gibi önemli sorumluluklar üstlendi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA UZANAN YOL

1963’te Tümgeneral, 1964’te Korgeneral, 1969’da ise Orgeneral rütbesine yükselen Sancar; Jandarma Genel Komutanlığı, 2. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. 6 Mart 1973’te Genelkurmay Başkanlığı’na atandı ve bu görevi 1978 yılına kadar sürdürdü.

AİLESİ VE VEFATI

Fransızca bilen ve evli olduğu Vefika Sancar’dan iki çocuğu bulunan Orgeneral Semih Sancar, 8 Aralık 1984’te Ankara’da hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük hizmetlerde bulunan Sancar, Cebeci Şehitliği’nde defnedildi.