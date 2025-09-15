45 yaşında olan Haluk Altın, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğludur. Antalya'da restoran işletmeciliği yapıyordu.

İş adamı Haluk Altın, kendi restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eski futbolcunun oğlunun katilinin kimliği de belli oldu. Haluk Altın, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranında Ceyhun B. (38) isimli şahıs tarafından öldürüldü.

Eski Futbolcunun Oğlu Öldürüldü Mü Katili Kim Haluk Altın Kimdir (1)

Neden Öldürüldü?

İş adamı Haluk Altın'ın öldürülme sebebi de merak edildi. Gelen ilk bilgiler arasında Ceyhun B.'nin kız arkadaşı ile Haluk Altın'ın restoranına gittiği, saatin geç olması sebebi ile içeri alınmadıkları yer aldı. Bunun üzerine öfkelenen şahıs restorandan çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar gelerek işletmeci Haluk Altın'a kurşun yağdırdı.

Cinayeti İtiraf Etti!

Kurşuna dizilen Haluk Altın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise olayın ardından yakalanarak suçunu itiraf etti.

Eski Futbolcunun Oğlu Öldürüldü Mü Katili Kim Haluk Altın Kimdir (2)

Babası Eski Futbolcuydu

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.

