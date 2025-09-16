Eski eşini 3 gün boyunca takip edip öldürdü, 'pişmanım' dedi!

Boşandığı eşini takip ederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan infaz koruma memurunun ilk duruşması görüldü. Sanık, tasarlayarak kasten öldürme suçlamasını reddederken, savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

Müebbet Talep Edildi

Antalya’da eski eşini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Sanık, ilk duruşmada suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Olay, 22 Haziran 2024 tarihinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde gerçekleşti.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran’da Antalya’ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran’ı gizlice takip etmeye başladı.

Bir süre sonra eski eşinin karşısına çıkan Kocaoğlu, onunla konuşmak istedi. Fakat aralarında çıkan tartışma kısa zamanda şiddete dönüştü. Kocaoğlu, yanında getirdiği bıçakla Ayten Çağıran’ın boğazını kesti ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Saldırıdan sonra olay yerinden kaçmayan Kocaoğlu, sağlık ve güvenlik ekipleri gelene kadar Çağıran’ın başında bekledi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Abdülkadir Kocaoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianamede, “eski eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçlaması yöneltildi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Dava, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. İlk duruşmada savunma yapan sanık Kocaoğlu, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek tahliyesini istedi.