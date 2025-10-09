Eski eşini silahla rehin alan bir kişi, polis ve yetkililerin yaklaşık iki saat süren çabalarının ardından teslim oldu

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, eski eşini silahla rehin alan bir kişi, polis ve yetkililerin uzun süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eski eşinin kafasına silah dayayıp, Pursaklar Kaymakamlığı'nın önüne getirdi. Özel bir okulun önünde, boşandığı eşinin kafasına silah dayayan şahıs, Pursaklar Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünün tüm ikna çabalarına rağmen 2 saat süresince teslim olmadı.

Pursaklar Cumhuriyet Savcısının da olay yerine gelmesiyle birlikte iki saatlik ikna çabalarının sonunda, şahıs teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.