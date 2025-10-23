Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi 39 yaşındaki Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, Ferhat K.’yi olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta trafik ekiplerinin dikkati sayesinde durdurdu. Şüpheli, üzerinde bulunan pompalı tüfekle gözaltına alındı. Keskin’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra, Keskin’in çantası ve ders kitaplarının etrafa saçıldığı görüldü. Alınan bilgilere göre Meliha Keskin, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümünde son sınıf öğrencisiydi ve üç çocuk annesiydi.

Yaşanan olaydan sonra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Üniversite yönetimi ve emniyet birimleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.