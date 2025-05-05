Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde meydana geldi. Aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele gelen Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki üç kişi tarafından zorla araca bindirilmeye çalışıldı. Direnen Aksu, çevredekilerden yardım istemek için bağırarak kaçmaya çalıştı. Kaçma girişimi sırasında silahla vurulan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aksu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 6 adet boş kovan bulunduğu, Aksu’nun vücuduna üç kurşun isabet ettiği belirtildi.

Cinayet sonrası kaçan şüphelilerden Rüstem Elibol, Kağıthane’de yakalanırken; beraberindeki üç kişi ise Silivri’de şehir çıkış noktalarında yapılan kontroller sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Aksu’nun zorla araca bindirilmeye çalışıldığı, direnerek kaçtığı ve ardından vurularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Cinayete tanıklık eden isimlerden biri de oyuncu Nur Sürer oldu. Sürer, “Kadın çığlık atarak yardım istiyordu. Kaçırılmaya çalışılmış ama direnmiş. Sonra silah sesleri geldi. Yere düştüğünde başına da ateş etmişler” ifadelerini kullandı. Kadın cinayetlerine dikkat çeken Sürer, “Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde bir iki kadın öldürülüyor. Buna tanık olmak çok acı” dedi.

Bahar Aksu’nun ölümünün ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kadın hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, “Bahar Aksu için adalet” etiketiyle açıklamalar yaptı. Olay, kadınların yaşam hakkının korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.