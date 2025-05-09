Çankırı’nın tanınan simalarından olan Kılıç, uzun yıllar kamu hizmetinde bulunmuş, belediyede çeşitli dönemlerde başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Halkla kurduğu yakın ilişkiler ve belediyecilik hizmetlerine olan katkılarıyla anılan Kılıç’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşları ve kent halkı arasında büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre Mithat Kılıç, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu (beyin kanaması) yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni hakkında resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kılıç’ın cenazesi, 9 Mayıs 2025 Cuma günü Çankırı Sultan Süleyman Camii’nde (Büyük Cami) kılınan Cuma namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, belediye yetkilileri, kamu kurumlarında görev yapan isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mithat Kılıç, Alacat Köyü nüfusuna kayıtlıydı. Çankırı esnaflarından Sadık ve Rıdvan Kılıç’ın babası olan merhum Kılıç, aynı zamanda çeşitli kamu kurumlarında görev yapan isimlerin de akrabasıydı.

Çankırı’da belediye hizmetlerinde aktif rol oynamış bir yerel yönetici olarak anılan Kılıç’ın vefatı, kent kamuoyunda derin iz bıraktı.