24 Mart 1975 yılında Kırşehir’de doğdu.

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Kırşehir’de tamamladı.

1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı.

İş yaşamına Van ve Bitlis Bölgesinde şantiye şefi olarak başladı. Vatani görevini yaptıktan sonra yine aynı bölgedeki görevinin başına geçti.

2000 yılında Kırşehir’de mühendislik bürosunu açarak iş hayatına daha aktif olarak atıldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin Kırşehir Belediye Başkanı Adayı olarak seçimlere girdi.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi.

Kiminle Evlendi?

Yaşar Bahçeci, Ayça Ronay ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kıydığı nikahla evlendi.

Gebze Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen sade ve anlamlı tören, dostlarının ve aile yakınlarının katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.