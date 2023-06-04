1977-1980 yıllarında Yozgat Belediye Başkanlığı daha sonra MHP Yozgat Milletvekili ve MHP Genel Sekreterliği yapmış Yaşar Erbaz, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erbaz, Gölbaşı Kabristanlığı camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenaze namazına MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İleri Gazetesi ailesi olarak Yaşar Erbaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ahmet Ayverdi