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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’ndeki Esentepe Kışlası içindeki eski askeri hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A.(37) adlı şahıs kapatılan hastane binasından 31 adet oksijen tüpü parçası, 6 adet musluk bataryası ve 1 adet tornavida çaldı. Çaldığı malzemeleri doldurduğu çuvalla kaçarken askerler tarafından yakalanan Ö.A., polise teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorgulanan Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.