İnternet arama motorlarında sıkça karşımıza çıkan isimlerden biri olan Esin Övet, tanınmış bir magazin gazetecisi ve köşe yazarıdır. 2 Şubat 1976 tarihinde İstanbul’da doğan Övet, üniversite eğitimine Makine Ressamlığı bölümünde başlamış, ancak 1995 yılında eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik kariyerine adım atmıştır.

Övet'in gazetecilik kariyeri, 1995 yılında Sabah Gazetesi’nde magazin muhabiri olarak başlamıştır. İlk haberini, İstanbul’un Ulus semtindeki bir okulda düzenlenen ağaç dikme etkinliğiyle gerçekleştirmiştir. Kariyerinin ilk yıllarında önemli bir isim olarak öne çıkan Övet, Star Gazetesi’ne geçtikten sonra, kısa bir süre sonra tekrar Sabah Gazetesi'ne dönmüş ve 2002 yılına kadar köşe yazarlığı yapmıştır.

Daha sonra Habertürk Gazetesi'nde “Esin Övet Unisex” adlı köşede yazılar yazmış ve Habertürk kanalında yayınlanan HT Masa programında yer almıştır. 2013 yılında, İstanbul gecelerinin nabzını tutan Övet, yıllar boyunca tanık olduğu ve gözlemlediği olayları ‘Siz Uyurken’ adlı kitabında toplamıştır.

ESİN ÖVET'İN ÖZEL HAYATI

Esin Övet, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan ile evliydi; ancak çift, 2009 yılında boşanmıştır. Ayrıca, Beyaz TV’de ‘Söylemezsem Olmaz’ programını Oya Aydoğan, Mert Öğün ve Gizem Hatipoğlu ile birlikte sunmuştur. Ancak 28 Haziran 2014 tarihinde Beyaz TV ile olan işbirliği sona ermiştir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Esin Övet’in sosyal medya hesapları da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. İşte Övet’in sosyal medya hesapları:

Instagram: @esinovet

Twitter (X): @esinovet

Esin Övet hakkında daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve güncel gelişmeleri öğrenebilirsiniz.