Türkiye'nin popüler sosyal medya fenomenlerinden Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni, son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Çepni'nin özel fotoğraflarının paylaşılmasıyla başlayan bu ilgi, Esin Çepni'nin kim olduğu hakkında daha fazla bilgi arayışını da beraberinde getirdi.

ESİN ÇEPNİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Medya dünyasında tanınmaya, 2016 yılında katıldığı "İşte Benim Stilim" yarışması ile başladı. Yarışmadaki performansı sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

2021 yılında ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile evlenen Çepni, lisanslı bir makyaj uzmanıdır ve sosyal medyada aktif bir şekilde yer almaktadır. Çepni ve Hancı'nın evlilikleri, sık sık yaşadıkları krizlerle gündeme gelmişti.

Esin Çepni, hem kariyeri hem de özel hayatı ile Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.