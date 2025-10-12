Survivor 2026 All Star kadrosu belli olmaya başlarken, açıklanan isimlerden biri de Eser West oldu. 2017 yılında Survivor’a katılıp açlığa dayanamadığı için yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Eser West, bu sezon geri dönerek büyük sürpriz yaptı.

Eser West Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Eser West, 1990 yılında New York, ABD’de doğdu. Tam adı Eser West Kaşıkçı’dır. Eğitimini La Guardia Community College‘da tamamlayan West, Amerikan vatandaşı olup Türk asıllıdır. Şu an 35 yaşındadır.

Eser West’in Mesleği Ne?

Eser West’in asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Amerika’da yaşarken öğretmenlik yapan West, Türkiye’ye döndükten sonra televizyon projelerine yöneldi. Ayrıca modellik ve oyunculukla da ilgilendiği biliniyor.

Eser West’in İlişkisi Var mı?

Eser West, evli değildir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şu anda da bilinen bir sevgilisi yoktur. Ancak “Kısmetse Olur” programında Cansel Çördük ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. İlişki program sonrasında da bir süre devam etse de çift daha sonra yollarını ayırdı.

Eser West’in şu anki özel hayatı hakkında net bir bilgi bulunmasa da, Survivor 2026 ile birlikte tekrar magazin gündemine girmesiyle yeni gelişmelerin yaşanabileceği düşünülüyor.

Eser West Survivor’dan Ayrıldı?

Eser West’in Survivor geçmişi oldukça konuşulan bir hikâyeye sahip. 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında, açlık ve zor şartlara dayanamayarak yarışmadan duygusal bir şekilde ayrılmıştı.

O dönem ekranlara yansıyan görüntülerde Eser West’in gözyaşları içinde yarışmayı bırakması izleyicileri hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Açlıkla mücadele etmekte zorlandığını belirten Eser, fiziksel olarak değil, psikolojik olarak yarışmaya hazır olmadığını söylemişti.

Bu durum, onun karakteri hakkında sosyal medyada farklı tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Ancak Survivor 2026 All Star kadrosuna dahil olmasıyla birlikte, bu kez fiziksel ve mental olarak çok daha güçlü bir şekilde geri döneceği konuşuluyor.

Survivor 2026 Ne Zaman Başlıyor

Survivor 2026’nın Ocak 2026‘da yayın hayatına başlaması bekleniyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan program, yine All Star formatında olacak. Yarışmacıların bir kısmı önceki sezonlardan tanıdık isimlerden oluşurken, bazı yeni sürpriz isimler de kadroya dahil edilecek.

Eser West’in bu sezon için favori isimlerden biri olup olmayacağı henüz bilinmese de, geçmiş deneyimi, televizyon tecrübesi ve kişisel gelişimi sayesinde bu yıl farklı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Survivor 2026 Kadrosunda Kimler Var?

Eser West Survivor kadrosuna katılan 3. yarışmacı olarak açıklandı. Kadroda şu ana kadar açıklanan diğer isimler:

Bayhan Gürhan (şarkıcı)

Özer Hurmacı (eski futbolcu)

Eser West (televizyon yarışmacısı, öğretmen)

Yarışmacı seçim sürecini yakından takip eden Acun Ilıcalı, bu sezonun çok farklı olacağını ve başvuruların 200 bini geçtiğini açıkladı. Survivor 2026’nın güçlü kadrosu, şimdiden izleyicilerde büyük heyecan yaratmış durumda.

Eser West’in Survivor’a dönüşü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle geçmişte yarışmayı bırakmasıyla gündeme gelen Eser West’in bu yılki performansı büyük merak konusu.