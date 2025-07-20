İzmir doğumlu Esen Gök, kariyerinde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken isim ilk at yarışı kadın spikeri olması nedeniyle önemli bir figür olarak tanınıyor

Gök, 2019’daki Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda spikerlik yapan ilk kadın olmuştu.

Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri unvanına sahipti.

Esen Gök’ün özel hayatına dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Acı Haber

19 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Bakırköy’deki evinde ölü bulunması, hem medya hem de spor dünyasını derinden sarsan bir trajedi oldu.

Saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Fildamı Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldi.

Paylaşılan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten yaklaşık 2 gündür haber alınamıyordu. Olay karşında arkadaşları evine gitti fakat içeri giremedi.

Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından aranan Esen Gök, cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları polise ihbarda bulundu.

Siteye gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri, spiker Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Yakınlarını yasa boğan ve yarışların sevilen ismi Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.