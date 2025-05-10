Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlu olduğu iddia edilen Tarık Çiftçi'nin TikTok videoları sosyal medyada tartışma yarattı. Çakarlı araçlar, resmi kartlar ve silah ruhsatının yer aldığı içerikler tepkilere neden oldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlu olduğu belirtilen Tarık Çiftçi'nin TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada gündem oldu. Devlet imkanlarını çağrıştıran detayların yer aldığı videolar, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Videolardan birinde çakarlı bir araç gösterilerek “Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım” ifadeleri yer aldı. Görüntülerdeki söylemler, protokol ayrıcalıklarının gündelik yaşamın eğlence unsuru haline getirildiği yönünde yorumlandı.

Bir başka paylaşımda ise, yine çakarlı bir araç görüntülenirken “Tahsis belgeni alayım. Me: Ben de sicil numaranı alayım” ifadesi kullanıldı. Bu tür söylemler, kamu düzeni ve emniyet gibi konuların hafife alındığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

Tepki çeken içeriklerden biri de cüzdanın içinin gösterildiği videoydu. Görüntülerde ehliyetin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na ait Mülki İdare Amiri kartı ve silah ruhsatı da yer aldı. Bu video, “Elemanın çifte vatandaşlığını gösterdiği ortamda benim cüzdanın üstünlüğü” notuyla paylaşıldı. İçerik, bürokratik yetkilerin sosyal medyada sergilenmesine dair etik tartışmaları alevlendirdi.

Kamuoyundaki yoğun tepkilerin ardından, Tarık Çiftçi’nin söz konusu videoları sosyal medya hesabından sildiği görüldü. Ancak içeriklerin ekran görüntüleri ve alıntıları, sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşmaya devam ediyor.