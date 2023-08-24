Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in yerine Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Hacı Ömer Kartal atandı.

HACI ÖMER KARTAL KİMDİR?

1968 Yozgat Akdağmadeni doğumlu. 1985 yılında Yozgat İmam Hatip Lisesi 1989 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğinden mezun oldu. Öğretmen olarak çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra 1996 yılında Yozgat Saraykent Lisesi Müdürü, 2003 yılında Yozgat Merkez Sürmeli Lisesi Müdürlüğüne atandı. 2006 yılında Yozgat İl Milli Eğitim Şube Müdürü, 2013 yılında Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yarımcısı olarak atandı. Daha sonra Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Kartal, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. İHA