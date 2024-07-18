Ertuğrul Doğan hakkındaki aramalar son dönemde artış gösterdi. Peki, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir? İşte Doğan'ın hayatı, kariyeri ve merak edilen detaylar...

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adıyla madeni yağ ve akaryakıt sektöründe iş hayatına atıldı.

Ertuğrul Doğan, aynı zamanda gayrimenkul sektöründe de faaliyet göstermektedir. 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Doğan, Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli projelere imza attı. Şirket, Doğan'ın önderliğinde 2018 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi projelerini tamamladı.

TRABZONSPOR'DAKİ KARİYERİ

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Doğan, Trabzonspor'daki aktif rolü ve katkılarıyla dikkat çekmektedir.

Ertuğrul Doğan evli ve iki çocuk babasıdır.