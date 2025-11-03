Ertan Torunoğulları Kimdir?

İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Torunoğulları, aynı zamanda Beşiktaş eski yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın kardeşidir.

Ertan Torunoğulları Nereli, Kaç Yaşında?

Ertan Torunoğulları 1972 yılında Kars’ta doğdu.

Aslen Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı bir aileye mensup olan Torunoğulları, 1991 yılında Hollanda’ya yerleşti.

Ertan Torunoğulları Hangi Şirketlere Sahip

Ertan Torunoğulları, Edelstaal Group’un CEO’su ve ortağıdır.

Ayrıca Simtronic, Orka Hotels ve DEİK/DTİK Hollanda temsilciliği gibi organizasyonlarda aktif görev alıyor.

Kardeşi Aykut Torunoğulları ile birlikte Avrupa’daki operasyonları yürütmektedir.

Edelstaal Group, mutfak ürünleri, mühendislik, turizm ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir.

Avrupa’da Girişimcilik Başarıları

Torunoğulları, sadece sanayi yatırımlarıyla değil, gıda sektöründeki girişimleriyle de tanınıyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da MADO’nun üçüncü şubesini açarak, Türk markalarının Avrupa’daki bilinirliğine katkı sağlamıştır.

Bu adım, onu Avrupa’daki Türk girişimcilerin önde gelen temsilcilerinden biri haline getirmiştir.

Ertan Torunoğulları’nın Fenerbahçe’deki Görevi Nedir?

Her ne kadar kardeşi Erdal Torunoğulları Beşiktaş’ta yöneticilik yapmış olsa da, Ertan Torunoğulları uzun yıllardır Fenerbahçe Kongre Üyesi olarak biliniyor.

Sadettin Saran yönetiminde yer almasıyla birlikte özellikle Avrupa’daki taraftarların üyelik süreçlerinde aktif rol aldı.

Ertan Torunoğulları Evli mi?

Ertan Torunoğulları evli ve üç çocuk babasıdır.

Kızı Çağla Torunoğulları, 2024 yılında gerçekleşen söz merasimiyle magazin gündeminde yer almıştır.

Ailesi, iş dünyasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif roller üstlenmektedir.

Servetiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da, yönettiği şirketlerin büyüklüğü ve Avrupa’daki ticari hacmi göz önüne alındığında yüksek profilli bir iş insanı olduğu değerlendiriliyor.