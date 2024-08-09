Son olarak Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiren Ertan Süzgün’ün, Play Spor Youtube kanalı bulunurken futbol yorumları yaptığı bilinir.

Ertan Süzgün tarafından yapılan Galatasaray transferi üzerine açıklamalar merak edilip araştırılıyor. Detaylar haberimizde…

Galatasaray'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Play Spor YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Ertan Süzgün, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Süzgün’ün açıklamaları, Galatasaray taraftarlarının merakını artıracak cinsten.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Ertan Süzgün, Spartak Moskova'nın Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifin yeni olmadığını belirtti. Avrupa Şampiyonası sırasında da gündeme gelen teklifin, Galatasaray tarafından sıcak karşılandığını ifade eden Süzgün, "Kerem Aktürkoğlu için 'kesin bitti' düşüncesinde değilim. Oyuncu tarafının Rusya yerine Avrupa'da kalma isteği var" dedi.

DERRİCK KÖHN'ÜN DURUMU

Süzgün, Galatasaray'ın Okan Buruk'un planları doğrultusunda Derrick Köhn’ü takımda tutmak istediğini vurguladı. Ancak Spartak Moskova'nın devam eden ilgisi nedeniyle Köhn'ün transfer durumu hakkında belirsizlik olduğunu belirtti. "Köhn’ün kalmak istediği ve gelen tekliflerin, Galatasaray'da kazandığından biraz daha yüksek olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

TRANSFER PLANLARI VE SÜRPRİZLER

Galatasaray'ın şu anda transfer yerine ayrılması planlanan oyunculara odaklandığını ifade eden Süzgün, "Şu anda transfer haftası değil, Galatasaray’ın hedefi ayrılacak oyuncular" dedi. Ayrıca, Rus kulüplerinin transfer pazarındaki sürprizlerine hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti ve Spartak Moskova’nın yalnızca Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenmediğini ekledi.

Ertan Süzgün'ün bu açıklamaları, Galatasaray taraftarlarının transfer dönemi boyunca neler bekleyebileceği hakkında önemli ipuçları veriyor.

ERTAN SÜZGÜN KİMDİR?

Son olarak Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiren Ertan Süzgün’ün, Play Spor Youtube kanalı bulunurken futbol yorumları yaptığı bilinir.

Ertan Süzgün spor programı sunucudur. Youtube platformunda içerikler yayınlamaktadır.