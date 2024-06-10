Ersun Yanal, Türk futbolunun önde gelen isimlerinden biri olarak, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Yanal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Ersun Yanal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

ERSUN YANAL'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde doğdu. Manisa Spor Akademisi'nden mezun olan Yanal, futbolculuk kariyerine Denizlispor'da başladı. Daha sonra Şirinköyspor, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor'da forma giydi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerine 1990 yılında Denizli'nin 3. Lig takımı Sarayköyspor'da başladı. 1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık Kupası'nı kazandı. 1998-2000 yıllarında Denizlispor'u çalıştırdı.

TRABZONSPOR VE DİĞER TAKIMLAR

2007 yılında Manisaspor'dan istifa ettikten sonra Trabzonspor'un başına geçti ve 27 Nisan 2009 tarihinde istifa etti. Yanal, Manisaspor'dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Türkiye millî futbol takımını çalıştırdı. 2011 yılında Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine getirildi ve burada iki sezon görev yaptı. 2012-2013 sezonunda Süper Lig'i 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

28 Haziran 2013 tarihinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonu yaparak, sezonun en erken şampiyonluğunu elde etti. 9 Ağustos 2014'te Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti. 3 Temmuz 2015'te Trabzonspor'daki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

BAŞARILAR VE UNUTULMAZ ANLAR

Ersun Yanal yönetiminde Gençlerbirliği, 2003-2004 sezonunda UEFA Kupası'nda Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eleyerek 4. tura kadar yükseldi. Ancak Valencia'ya elendi. 25 Mayıs 2016'da yeniden Trabzonspor'la anlaştı ve üçüncü kez takımın başına geçti. 2018-19 sezonunda tekrar Fenerbahçe'ye döndü ve 1 Mart 2020'de istifa etti.

ANTALYASPOR VE KİŞİSEL HAYATI

2020-21 sezonunda Antalyaspor'u çalıştırdı. Ersun Yanal, 2017 yılında CHP eski Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İren Ağan ile evlendi.