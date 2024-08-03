Ersu Şaşma’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ersu Şaşma kimdir? İşte detaylar…

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Ersu Şaşma, 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de doğdu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Sırıkla atlamada Türkiye rekortmeni olan Şaşma, kariyerine 2016 yılında adım attı ve o tarihten bu yana başarı grafiğini sürekli yükseltti.

2021 yılında, 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çeken Şaşma, Tokyo Olimpiyatları'na 6 ay kala 5.80 metre atlayarak oyunlara katılma hakkı kazandı. Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı ve Olimpiyat Oyunları'nı dokuzuncu olarak tamamladı.

Tokyo'daki başarısından sonra da performansını sürdüren Şaşma, 2022 yazında düzenlenen Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. 2023 yazında ise 5.90 metre ile yeni bir Türkiye rekoru kırarak Paris Olimpiyatları vizesini aldı.

ERSU ŞAŞMA'NIN ÖNEMLİ BAŞARILARI

2024 Avrupa Şampiyonası: Sırıkla Atlama Bronz Madalya

2022 Akdeniz Oyunları: Sırıkla Atlama Altın Madalya