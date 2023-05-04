Yozgat Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, Yıllarca TFF’nin birçok projelerinde yer alan profesyonel ve Amatör Takımlarda çalışan Çağatay Ersoy’u tebrik etti.

Başkan Bektaş yaptığı açıklamada; “Yozgat’ımızın gururu Yozgat’ın evladı Teknik Direktör Çağatay Ersoy TürkMetal 1963 sporun Bölgesel Amatör Lig rüyasını gerçekleştiren teknik adam oldu. Yıllarca TFF’nin birçok projelerinde yer alan profesyonel ve Amatör Takımlarda çalışan Çağatay Hocamızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir