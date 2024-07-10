Yazıcı, 1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamı, 1997-1999 yılları arasında Artvin Ardanuç Kaymakamı olarak görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında Muş Vali Yardımcısı, 2001-2003 yılları arasında Nevşehir Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

İdari ve mali işler alanında da deneyim kazanan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 2007-2009 yılları arasında ise İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

Yönetim bilimleri alanında yüksek lisansını 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlayan Yazıcı, valilik görevlerine çeşitli illerde devam etti. 2014-2016 yılları arasında Rize Valisi, 2016-2020 yılları arasında Balıkesir Valisi ve 2020-2023 yılları arasında Antalya Valisi olarak görev yaptı.

09 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği'ne atanmasına karar verilen Ersin Yazıcı, 16 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı.