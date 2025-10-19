Ekonomi eğitimi alan Tatar, uzun yıllar boyunca yurt dışında finans ve medya alanlarında önemli görevler üstlendi. Kariyerine uluslararası şirketlerde başlayan Tatar, sonrasında ülkesine dönerek kamu yönetiminde çeşitli görevlerde yer aldı.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik pozisyonlarda edindiği deneyimler, onu KKTC siyasetinde etkili bir figür haline getirdi. 2025 seçimlerinde yeniden adaylığını açıklayan Tatar, özellikle dış politika ve Kıbrıs meselesine dair kararlı tutumuyla seçmenlerin ilgisini çekiyor.

“Atak Diplomasi” Vizyonuyla Yeniden Aday

2025 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olan Ersin Tatar, seçim kampanyasında “Atak Diplomasi” vizyonunu öne çıkardı. Ekonomik büyüme, uluslararası tanınırlık ve Kıbrıs sorununa ilişkin net duruş gibi başlıkları ön plana taşıyan Tatar, geçmiş liderlik tecrübeleriyle bu hedeflere ulaşabileceğini savunuyor.

Seçim süreci boyunca birçok siyasi ismin desteğini alan Tatar, halkın iradesini uluslararası platformlarda temsil etme sözü veriyor. KKTC’nin geleceğini şekillendirecek bu seçimde Tatar’ın performansı ve vaatleri, seçmenlerin kararında etkili oluyor.

Ersin Tatar'ın Eğitim Hayatı

1960 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelen Ersin Tatar, Kıbrıs’ın bahçeli evleriyle ünlü yasemin kokulu sokaklarında büyüdü. Annesi tarafından kökleri Müftü Hakkı Efendi’ye uzanan Tatar’ın dedesi Cemal Müftüzade, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarlığını yürüttü.

Tatar henüz 8 yaşındayken annesi Canev Hanım’ı kaybetti.

Babası Rüstem Tatar, Kıbrıs Türk siyasetinin en saygın isimlerinden biriydi. Rüstem Tatar, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Sayıştay Başkanlığı yaptı, 1967’den 1983’e kadar Kıbrıslı Türklerin Maliye Bakanı olarak görev aldı. Ayrıca Londra ve Zürih Antlaşmalarında Türk heyetinin ekonomi danışmanlığını yürüttü.

Siyasetin içinde büyüyen Ersin Tatar, ilk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta, lise ve üniversite eğitimini ise İngiltere’de tamamladı.

Cambridge’den İş Dünyasına Uzanan Kariyer

1982 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mezun olan Tatar, 1986’ya kadar dünyanın en saygın denetim şirketlerinden biri olan Price Waterhouse’un İngiltere merkezinde çalıştı. Ardından yolu, dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir ile kesişti.

1986–1990 yılları arasında İngiltere’de Polly Peck firmasında görev yapan Tatar, bu dönemde önemli iş insanlarıyla tanışma ve küresel finans çevrelerinde deneyim kazanma fırsatı buldu.

1990–1992 yıllarında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş.’de Finansman Müdürü, 1992–2001 yılları arasında ise İstanbul’da Show TV’nin Mali İşler Koordinatörü olarak görev yaptı.

Medyaya olan ilgisini ülkesine taşıyan Tatar, 1996’da KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı “Kanal T”yi kurdu.

Memleketine dönüşüyle birlikte aktif siyasete adım atan Tatar, fikirlerine en yakın parti olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) çatısı altında siyaset yapmaya başladı.

Ersin Tatar, Sibel Tatar ile evli olup, Cansu Ayten ve Canev adlarında iki kız çocuğu babasıdır.

Ersin Tatar'ın Siyasi Kariyeri

Tatar, ilk olarak UBP Parti Meclisi’nde yer aldı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 19 Nisan 2009’daki erken genel seçimlerde UBP’den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

4 Mayıs 2009’da kurulan 8. Eroğlu Hükümeti’nde Maliye Bakanı olarak görevlendirilen Tatar, 2010’da kurulan Küçük Hükümeti’nde de aynı görevi sürdürdü.

2013 yılına kadar bu görevini başarıyla sürdüren Tatar, aynı yıl yeniden milletvekili seçildi. 2013–2018 yılları arasında Cumhuriyet Meclisi Maliye, Ekonomi, Bütçe ve Plan Komitesi’nde aktif olarak görev aldı ve bir dönem komite başkanlığı yaptı.

8 Ocak 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde üçüncü kez Parlamento’ya girmeyi başaran Tatar, aynı yılın ekim ayında UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçildi.

8 Mayıs 2019’da koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Tatar, 22 Mayıs 2019’da KKTC Başbakanı olarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığına Uzanan Yol

Ersin Tatar, aktif siyasetin yanı sıra sivil toplumda da etkin roller üstlendi. 1997–2001 yıllarında İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 2001–2003 yılları arasında ise Yenicami Ağdelen Spor Kulübü (YAK) Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İlk turu 11 Ekim, ikinci turu 18 Ekim 2020’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer elde eden Tatar, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı unvanını aldı.

23 Ekim 2020’de yemin ederek görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralan Tatar, halen Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürüyor.