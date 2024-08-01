Televizyon dünyasının tanınmış ismi Ersin Düzen, kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Ekranların sevilen yüzü Ersin Düzen, artık Gülseven Medya Grubu’nda spor yayınları koordinatörü olarak görev alacak. Bu yeni görevde, Düzen, tv100 ekranlarında spor haberleri ve futbol programlarında yenilikler yapmayı hedefleyecek.

Gülseven Medya Grubu, dijital yayıncılığa yatırım yaparak sektördeki konumunu güçlendirmeyi planlıyor. Bu strateji çerçevesinde, spor yayıncılığı alanında önemli adımlar atmayı amaçlayan grup, Ersin Düzen’in liderliğinde dikkat çekici projelere imza atmayı hedefliyor.

GÜLSEVEN MEDYA GRUBU’NUN SÜRATLE BÜYÜYEN YAPISI

Gülseven Medya Grubu, son beş yılda hızlı bir büyüme göstererek tv100, Show Radyo ve Radyo Viva gibi önde gelen medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Ayrıca, Bizimev TV, tv100.com, medyatava.com ve yerelingundemi.com gibi çeşitli platformları da içeren grup, spor yayıncılığı alanında önemli bir adım attı.