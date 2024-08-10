Ersin Dilber’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ersin Dilber kimdir? İşte detaylar…

ERSİN DİLBER KİMDİR?

1979 yılında Giresun İli Tirebolu İlçesinde doğdu. Aslen Ordu Perşembe İlçesi nüfusuna kayıtlıdır.

İlk ve orta eğitimini Giresun’da tamamladı. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünü fakülte birincisi olarak bitirdi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Biliminde yüksek lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında “Süne Mücadelesinde Kullanılan Farklı Alfa Cypermethrin Dozlarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri” adlı tezi ile Doktora eğitimini tamamladı.

Giresun Doğankent İlçesinde 1998 yılında memuriyete başladı. Kars (Digor, Merkez) ve Ordu’da (Gürgentepe, Merkez) Bakanlığımızın taşra hizmet birimlerinde farklı pozisyonlarda çalıştı.

Tarım Orman Bakanlığının 2011 yılında açtığı kariyer uzmanlığı sınavıyla Tarım ve Orman Uzmanı olarak merkez teşkilatında göreve başladı.

2020 Yılında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünde Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021 Yılında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı olarak atandı. Temmuz 2023 itibarıyla Bakanlık Makamınca Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Avrupa Birliği/Uluslararası Fonlar ve Kalkınma Ajansları Projeleri konusunda eğitici, proje yürütücüsü, bağımsız dış değerlendirici ve bilirkişi olarak çalışmıştır. Bitki Sağlığı, Gıda Güvenilirliği, HACCP, Buğday Kalitesi, Fındık Piyasası ve Politikaları, Küresel Isınma, Biyoçeşitlilik, Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Organik Tarım, Tohumculuk, Bitki Besleme ve Gübreleme konularında çalışmaları ve yayınları mevcuttur.

Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda farklı kademelerde uzun süre görev yapmış bir isim. Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne atanarak kariyerinde yeni bir aşamaya geçmiştir.

ERSİN DİLBER’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Yeni görevine atanmasının ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaşan Ersin Dilber, Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. Dilber, mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Sayın İbrahim Yumaklı Bakanımızın takdirleri ve Sayın Bakan Yardımcılarımızın desteğiyle Gıda ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanma sürecinde katkıda bulunanlara şükranlarımı arz ediyorum. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.