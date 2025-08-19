Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan ve lüks mücevher ve saat tanıtımları yapan Ersan Gülmez, Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Peki, Ersan Diamond olarak da bilinen Ersan Gülmez kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ersan Diamond, gerçek adı Ersan Gülmez olan, mücevher, takı ve saat satan ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bir isimdir. Aslen Elazığlıdır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Kuyumculuk mesleğini sürdürmekte olan Ersan Diamond, sosyal medyada lüks mücevher ve saat tanıtımları yapan ve çok sayıda ünlüye satış yapan biri olarak bilinmektedir. Instagram'da 755 bin takipçisi vardır. Ayrıca, daha önce "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına da katılmıştır.

Son bilgilere göre, Ersan Diamond sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştır. Gözaltı gerekçesi İstanbul'da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonuyla bağlantılıdır.

Öte yandan, Aras Ersan ismiyle de anılan biri vardır ve bu kişi Türkiye'nin önde gelen lüks mücevher markalarından biri olan Ersan Diamond markasının arkasındaki kişidir.

Aras Ersan, Ersan ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi olup İstanbul'da merkezlidir ve ailesinin kökenleri Gaziantep'e dayanır. Aras Ersan evlidir ve iki çocuk babasıdır.