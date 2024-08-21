Doğum Yeri ve Tarihi: 1954, Kars

1954, Kars Eğitim: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konulu doktora çalışması

Kariyer:

Askerlik ve Deniz Kuvvetleri: 1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı.

12 Eylül 1980'de Deniz Kuvvetleri'nde teğmen olarak görevdeydi.

Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı rütbesindeyken ordudan ayrıldı. Medya ve Yayıncılık: Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı.

Avustralya'da SBS devlet radyosunda programcılık yaptı ve 'Avustralya News' gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı.

TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı.

Belgeseller hazırladı ve 60’tan fazla kısa radyo oyunu yazdı. Akademik Kariyer: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi. Ergenekon Soruşturması ve Ceza: 1 Temmuz 2008’de Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

5 Ağustos 2013’te ‘Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı. Yayıncılık ve Programcılık: Habertürk kanalında “Aynanın Arkası” adlı haber programını yaptı.

Cem TV’de “Aynanın Arkası” ve “Komplo Teorileri” adlı programları sundu.

STAM Stratejik Araştırmalar Merkezi ve TGAV Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörlüğü yaptı.

Sinema:

2007 yılında "Suna" adlı sinema filminde Türkan Şoray ile birlikte rol aldı.

Kitapları:

Erol Mütercimler’in birçok eseri bulunmaktadır, bunlar arasında "Destanlaşan Gemiler," "Sultan Osman," "Komplo Teorileri," "Büyük Kumpas Ergenekon," ve "Aynadaki Tarih" gibi önemli kitaplar yer alır.

Erol Mütercimler, geniş bir bilgi ve deneyim yelpazesi ile tanınan bir akademisyen, yazar ve medya mensubudur.