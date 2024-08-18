1961 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Erol Koral, eğitim hayatına İstanbul'da başlamış ve burada İlk, Orta ve Lise öğrenimini tamamlamıştır.

1998-2002 yılları arasında Kiev National Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünü başarıyla bitiren Koral, yurda döndükten sonra vatani görevini Sakarya'da kısa dönem olarak tamamlamıştır.

Profesyonel futbol kariyerine yaklaşık 15 yıl süren bir dönemde Süleymaniye Sirkeci, Tarsus İdman Yurdu ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde devam eden Koral, spor yaşamını sonlandırdıktan sonra iş dünyasına adım atmıştır.

Şu anda Baray İnşaat ve İmaj İnşaat firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Koral, iş dünyasında önemli bir konuma sahiptir.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerde de aktif rol oynayan Koral, Minibüsçüler Dernek Başkanlığı ve Esnaf Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, İstanbul'daki Bayburt Şair Zihni Derneği ve Dikmetaş Köyü Derneği üyeliklerinde bulunarak hemşehrilerine destek olmaktadır.

Evli ve 5 çocuk babası olan Erol Koral, iyi derecede İngilizce bilmektedir.