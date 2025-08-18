Teknoloji dünyasının sevilen isimlerinden, GDG (Google Developer Groups) İstanbul organizatörlerinden Erol Kaftanoğlu’nun vefatı, hem yazılım topluluklarında hem de sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Android geliştiriciliğiyle tanınan Kaftanoğlu, aktif olarak bilgi paylaşan, topluluklara katkı sağlayan bir mühendis olarak biliniyordu.

Erol Kaftanoğlu Kimdir?

Erol Kaftanoğlu, uzun yıllardır Android geliştirici olarak teknoloji dünyasında faaliyet gösteren bir yazılım mühendisi ve eğitmendi.

GDG İstanbul topluluğunun organizatörlerinden biriydi. Özellikle Kotlin, Compose UI, Firebase gibi teknolojiler üzerine çalışmalar yaptı.

Mobil uygulama geliştirme alanında ürettiği içerikler ve topluluk etkinlikleriyle çok sayıda yazılımcıya ilham verdi. Teknoloji etkinliklerinde, seminerlerde ve atölyelerde bilgi paylaşımına önem veren bir isimdi.

Onu tanıyanlar, yalnızca bir yazılımcı değil aynı zamanda topluluk dostu bir öğretici olarak anıyor.

Erol Kaftanoğlu Neden Öldü?

Erol Kaftanoğlu’nun ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. GDG İstanbul’un yaptığı duyuruda yalnızca vefat haberi paylaşıldı ve cenaze detayları açıklandı.

Bu nedenle Kaftanoğlu’nun hangi sağlık sorunları ya da sebeplerle hayatını kaybettiği kamuoyuna açıklanmış değil. Sevenleri, ani kaybının büyük bir şok yarattığını belirtiyor.