Sosyal bilimler ve Türk psikiyatri alanında tanınan Prof. Dr. Erol Göka'nın oğlu Salih Alp Göka hayata gözlerini yumdu. Birçok kişi Erol Göka’nın oğlu Salih Alp Göka’nın neden öldüğünü merak etti.

Öte yandan birçok kişi bu acı sonrası Salih Alp Göka’nın kim olduğunu ve hayatını araştırmaya başladı. Prof. Dr. Erol Göka’nın oğlu Salih Alp Göka’nın acı haberi gündemde yer aldı.

Salih Alp Göka Kimdir?

Sosyal bilimler alanında tanınan Prof. Dr. Erol Göka’nın oğlu Salih Alp Göka herkes tarafından merak edildi. Salih Alp Göka’nın hakkında fazla bir detay bulunmamaktadır. Öte yandan sadece Prof. Dr. Erol Göka’nın oğlu olduğu bilinmektedir.

Salih Alp Göka Neden Öldü?

Prof. Dr. Erol Göka’nın oğlu Salih Alp Göka hayatını kaybetti. Öte yandan Göka’nın neden vefat ettiği merak edildi. Öte yandan yapılan açıklamada Salih Alp Göka’nın neden öldüğü hakkında bir açıklama yapılmadı.