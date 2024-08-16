Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gece yarısından sonra yayımlanan kararnamede, Bursa Valiliği'nde görev değişikliği dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Demirtaş'tan boşalan Bursa Valiliği koltuğuna, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız getirildi.

YENİ BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğan Erol Ayyıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Meslek hayatına 1989 yılında Ordu Valiliği'nde kaymakam adayı olarak başlayan Ayyıldız, kariyerinde Ordu, Kahramanmaraş, Nevşehir, Bitlis ve Rize gibi illerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Erol Ayyıldız, 2011-2013 yılları arasında Zonguldak Valiliği, 2013-2016 arasında Aydın Valiliği, 2016-2020 yılları arasında ise İzmir Valiliği görevlerini üstlendi. 2020 yılında Eskişehir Valiliği'ne atanan Ayyıldız, son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Erol Ayyıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.

EROL AYYILDIZ'IN ÖNCEKİ GÖREVLERİ

1992 - 1993: Ordu - Ulubey Kaymakamı

1993 - 1995: Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı

1995 - 1998: Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı

2000 - 2003: Bitlis Vali Yardımcısı

2003 - 2006: Rize - Çayeli Kaymakamı

2006 - 2010: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2010 - 2011: Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı

2011 - 2013: Zonguldak Valisi

2013 - 2016: Aydın Valisi

2016 - 2020: İzmir Valisi

2020 - 2023: Eskişehir Valisi