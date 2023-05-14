Başkan Eroğlu, ‘Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır’ dedi.

Eroğlu yayınladığı mesajında, “Annelerimizin bu mutlu günlerinde evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerimizin her zaman yanlarındayız. Onlar; yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Her çocuk annesini mutlu görmek ister. Çünkü annelerin mutluluğu, hem evlatlarının hem de toplumun mutluluğudur. Mutlu ve huzurlu bir toplum için en büyük dileğimiz bütün annelerimizin mutluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü`nü kutluyor saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir