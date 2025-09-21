Ernest Muci, 19.03.2001 tarihinde Arnavutluk'un Tiran kentinde dünyaya geldi. 1.80 boyundaki Arnavut futbolcu, futbola ülkesinin FK Dinamo takımının altyapısında başladı.

Ernest Muci Kimdir?

Dinamo'da kısa sürede gösterdiği performans ile ülkesinin güçlü takımlarından Tirana'ya transfer olan Muci, Tirana'nın A Takımı ile toplamda 64 karşılaşmaya çıktı. Muci, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

2020/21 sezonunun devre arası transfer döneminde Tirana'dan Legia Varşova'ya transfer olan Muci, bu takımda istikrarlı bir performans sergiledi.

Legia Varşova forması ile 114 karşılaşmaya çıkan Muci, 21 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Legia'da gösterdiği performans ile milli takım kapısını da aralayan Muci, Arnavutluk Milli Takımı ile 7 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

Hangi Mevkide Oynuyor?

Ernes Muci, on numara mevkisinde oynayan bir futbolcudur. Genç futbolcu, aynı zamanda santrfor ve sol kanat mevkilerinde şans bulması halinde de katkı verebilmektedir. Muci, her iki ayağını da güçlü şekilde kullanabilmektedir.

Ernest Muci'nin Kaç Kupası Var?

Ernest Muci, Tirana ile Arnavutluk şampiyonluğu, Legia ile Polonya şampiyonluğu, Polonya Kupası ve Polonya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Muci, 2019/20 sezonunda Tirana forması ile Arnavutluk Kupası'nda attığı 5 golün ardından turnuvada 'gol kralı' ünvanının da sahibi olmuştur.