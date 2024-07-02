Spor dünyasının önde gelen isimlerinden, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Toroğlu’nun yeni adresi de belli oldu.

10 YILLIK BİRLİKTELİK SONA ERDİ

A Spor'da yaklaşık 10 yıldır 90+1 adlı programda yorumculuk yapan Erman Toroğlu, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Toroğlu'nun ayrılığı, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Toroğlu’nun yeni adresi, spor dünyasında merak konusu olmuştu. Beklenen açıklama geldi ve Erman Toroğlu’nun yeni sezonda hangi kanalda olacağı belli oldu.

Eski hakem, Süper Lig'in eski yayıncı kuruluşu LİG TV ekranlarında efsaneleşen 'Maraton' programının ardından, yaklaşık son 10 yıldır A Spor'da yorumculuk yapıyordu. Toroğlu, büyük bir sürprize imza atarak A Spor'dan ayrıldığını duyurdu.

EKOL TV'DE DEVAM EDECEK

Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Erman Toroğlu'nun A Spor'dan ayrıldığını ve yeni sezonda Ekol TV ekranlarında olacağını resmen duyurdu. Toroğlu’nun Ekol TV’deki yeni görevi, spor camiasında heyecanla bekleniyor.