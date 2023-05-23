Bozok Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi binasının Sorgun’a açılmasının ardından öğrencilerin Sorgun’da eğitim alması gerektiğine dikkat çekerek bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Sorgunlu öğrencilerin Yozgat’ta eğitim almalarından rahatsız olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Yozgat’ta Diş Hekimliği ve Mimarlık Mühendislik Fakültelerinde eğitim almalarına tepki gösteren Başkan Ekinci, öğrencilerin Sorgun’da ders alamamalarının sebebini, laboratuvar olmayışı olarak açıkladı.

Sorgun Belediye Meclisi’nden laboratuvar yapılması kararı aldıklarını ve bir protokol hazırladıklarını belirten Ekinci, hazırlanan protokolün Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ tarafından imzalanmadığını aktardı.

Rektör Karadağ’ın protokolü imzalamamasına tepki gösteren Ekinci, bu tavrın Sorgun’a karşı iyi niyetle yaklaşılmadığını gösterdiğini ifade etti.

“YOZGAT’TA EĞİTİM ALMALARINDAN RAHATSIZIZ”

Öğrencilerin Sorgun’da okumasını istediğini belirten açıklamasında Başkan Ekinci, “Geçtiğimiz dönem belediye başkanlarının başlattığı, devamında bizimde gösterdiğimiz çabalar sonucu Sorgun’a kazandırmayı başardığımız Bozok Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi binasının Sorgun’a yapılması ve öğrencilerinin Sorgun’da eğitim almaları gerekirken Yozgat’ta eğitim almalarından rahatsızız. Veterinerlik Fakültesinin 1’inci sınıfında 67 öğrenci bulunuyor ve Sorgun da eğitim görüyorlar. 2, 3 ve 4’üncü sınıfta 169 öğrenci bulunuyor ve bu öğrenciler Yozgat’ta Diş hekimliği ve Mimarlık Mühendislik Fakültelerinde eğitim alıyorlar. Bunun gerekçesini de Sorgun MYO’da öğrenciler için yeterli sınıf ve pratik yapmaları için laboratuvar olmayışı olarak dile getiriliyor” dedi.

“İYİ NİYETLE YAKLAŞILMIYOR”

Öğrencilerin talep ettikleri laboratuvar malzemelerini alarak fakülteye teslim ettiklerini de aktaran Ekinci, “Belediye Meclisimizden Veterinerlik Fakültesi laboratuvarı yapılması kararı alarak gösterdiğimiz iyi niyeti hazırlattığımız protokol ile resmileştirmek istedik. Lakin protokolün Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ tarafından imzalanmayışı Sorgun’a karşı iyi niyetle yaklaşılmadığını göstermektedir. Sorgun Belediye Başkanı olarak Veterinerlik Fakültesi öğrencilerimiz ile sık sık bir araya gelmekteyim. Öğrencilerimizin talep ettikleri laboratuvar malzemelerini alarak fakülteye teslim ettik. Öğrencilerimizin eğitim hayatları kadar sosyal hayatlarını önemsediğimiz için görevde bulunduğumuz sürede birçok sosyal projeyi de hayata geçirdik. Biz hem şahsi olarak hem de belediye başkanlığı makamıyla böyle bir gayret içindeyken, Sorgun halkı öğrencilerini bağrına basmaya bu kadar hazırken neden hala Sorgun’un öğrencilerinin Yozgat’ta eğitim gördüklerini düşünmeden edemiyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan