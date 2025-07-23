Genel Müdür Erkılınç, basın mensuplarının doğru bilgiye ulaşma ve kamuoyunu bilgilendirme noktasında üstlendikleri sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

Erkılınç, mesajında 24 Temmuz’un, basın özgürlüğü açısından sembol bir tarih olduğuna dikkati çekerek, “Toplumsal belleğimizde derin izler bırakan her dönüm noktasında gerçeğin izini süren, tarih sahnesinin görünmez kahramanları basın mensuplarımız; halkı doğru bilgilendirme sorumluluğuyla, hakikatin yolundan sapmadan ve sarsılmaz bir kararlılıkla önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu olarak, basının yayıncılık faaliyetlerini daha etkin ve nitelikli biçimde sürdürebilmesi için desteklerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erkılınç, şunları kaydetti: “Basın kuruluşlarımızın ekonomik bağımsızlığının teminatı niteliğindeki resmî ilan ve reklam ekosisteminin devamlılığı için yoğun gayret gösteriyor, gazetecilerimizin özlük haklarının korunması ve genişletilmesi adına gerekli tüm adımları atıyoruz.”

Erkılınç, mesajının sonunda meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, sağlık, esenlik ve başarı dileklerini iletti.